Европейское банковское управление пострадало от хакерской атаки на Microsoft

"EBA работает над тем, чтобы определить, к каким данным был получен доступ", - говорится в сообщении.

Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами. Но лишь немногие организации признали, что подверглись нападению.

По заявлению Microsoft, кибератака использовала уязвимость в системе электронной почты Microsoft Exchange или иногда использовала украденные пароли.

Официальные лица США предупредили в минувшие выходные, что атака остается "активной угрозой". "Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить их", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Microsoft считает, что за взломом стоит спонсируемый китайским государством злоумышленник по имени Hafnium. Но Китай отрицает свою причастность. По оценкам, пострадало около 30 тысяч американских организаций.