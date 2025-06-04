Європейський суд скасував санкції проти екс-президента "Мотор Січ" Богуслаєва

Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, пише РБК-Україна з посиланням на судове рішення .

Екс-керівник "Мотор Січ" просив у Європейського суду скасувати рішення Ради ЄС, яким у 2024 його залишили у списку санкцій (заморожування активів). Також Богуслаєв хотів стягнути з Ради ЄС мільйон євро за моральну шкоду.

У результаті 4 червня відбувся суд, який частково задовольнив вимоги колишнього президента "Мотор Січ". Суд визнав, що Рада ЄС не мала достатніх доказів для подальшого застосування обмежувальних заходів щодо Богуслаєва. На думку суддів, докази, на які спиралася Рада ЄС під час залишення його у списках, стосувалися подій до 2022 року і не підтвердили його причетності після арешту.

Таким чином, рішенням суду ім’я Вячеслава Богуслаєва має бути виключено зі списку осіб, щодо яких застосовують санкції ЄС. Вимога про компенсацію моральної шкоди була відхилена, оскільки, за словами адвоката, Богуслаєв не надав достатніх доказів реальної шкоди, а сам факт скасування санкцій і так є достатньою компенсацією.