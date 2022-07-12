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Европейский суд признал частично приемлемым иск "Северного потока-2" против газовой директивы

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Брюссель, Вторник 12 июля 2022 12:53
Европейский суд признал частично приемлемым иск "Северного потока-2" против газовой директивы Фото: "Северный поток-2" может оспорить положения газовой директивы ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский суд юстиции (European Court of Justice) признал частично приемлемым для рассмотрения иск оператора российского газопровода "Северный поток-2". Теперь в случае желания Москва оспаривать положения газовой директивы ЕС в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как отмечается в сообщении, решение Общего суда ЕС, который первоначально пришел к выводу о неприемлемости этой апелляции, по существу, аннулировано.

В апреле 2019 года, в газовую директиву ЕС были внесены изменения. Они были призваны обеспечить, чтобы правила, применимые к трубопроводам, линиям передачи газа, соединяющим два или более государств-членов, также применялись Евросоюзом на газопроводы в третьи страны и из них. Эти правила предусматривают, в частности, эффективное отделение передающих структур от производственных и снабженческих, а также доступ третьих лиц к передающим сетям.

Nord Stream 2 AG, швейцарская дочерняя компания "Газпрома", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2. Она обжаловала директиву о внесении изменений в Общий суд Европейского Союза, который постановлением от 20 мая 2020 года отклонил ее апелляцию как неприемлемую. Nord Stream 2 AG подала апелляцию в суд на решение суда общей юрисдикции.

Таким образом, после решения Европейского суда юстиции, Nord Stream 2 AG может при желании обжаловать положения газовой директивы ЕС.

Напомним, проект "Северный поток - 2" был полностью остановлен после российского вторжения в Украину. После этого сообщалось о банкротстве оператора проекта - Nord Stream 2 AG.

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