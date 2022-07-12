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Європейський суд визнав частково прийнятним позов "Північного потоку-2" проти газової директиви

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Брюссель, Вівторок 12 липня 2022 12:53
Європейський суд визнав частково прийнятним позов "Північного потоку-2" проти газової директиви Фото: "Північний потік-2" може оскаржити положення газової директиви ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський суд юстиції (European court of Justice) визнав частково прийнятним для розгляду позов оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Тепер у разі бажання Москва оскаржувати положення газової директиви ЄС в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як наголошується в повідомленні, рішення загального суду ЄС, який спочатку прийшов до висновку про неприйнятність цієї апеляції, по суті, анульовано.

У квітні 2019 року, в газову директиву ЄС були внесені зміни. Вони були покликані забезпечити, щоб правила, застосовні до трубопроводів, ліній передачі газу, що з'єднує два або більше держав-членів, також застосовувалися Євросоюзом на газопроводи в треті країни і з них. Ці правила передбачають, зокрема, ефективне відділення передавальних структур від виробничих і постачальницьких, а також доступ третіх осіб до передавальних мереж.

Nord Stream 2 AG, Швейцарська дочірня компанія "Газпрому", відповідає за планування, будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2. Вона оскаржила директиву про внесення змін до загального суду Європейського Союзу, який постановою від 20 травня 2020 року відхилив її апеляцію як неприйнятну. Nord Stream 2 AG подала апеляцію до суду на рішення суду загальної юрисдикції.

Таким чином, після рішення Європейського суду юстиції, Nord Stream 2 AG може при бажанні оскаржити положення газової директиви ЄС.

Нагадаємо, проект "Північний потік - 2" був повністю зупинений після російського вторгнення в Україну. Після цього повідомлялося про банкрутство оператора проекту - Nord Stream 2 AG.

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Північний потік-2
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