Европейский суд подтвердил законность запрета хиджабов на работе

Верховный суд Европейского союза подтвердили законность запрета на ношение хиджабов на работе. Работодатели могут запрещать сотрудницам, которые исповедуют ислам, носить этот платок при двух условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Запрет на ношение любой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан необходимостью работодателя создать нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры", - говорится в решение суда.

При этом запрет на хиджабы должен соответствовать реальной потребности работодателя, а также такой запрет нудно согласовать с правами и интересами сотрудника. При этом национальные суды могут принимать во внимание конкретный контекст, в частности, необходимость соблюдения положений о защите свободы вероисповедания.

Сообщается, что в суд обратились две мусульманки - сиделка в детском центре в Гамбурге и аптечный кассир. Они не носили хиджабы, когда начинали работать, но решили сделать это спустя годы.

Их работодатели запрещали им это делать, требовали работать без хиджабов или переводили их на другую работу.