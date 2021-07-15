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Європейський суд підтвердив законність заборони хіджабів на роботі

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Брюссель, Четвер 15 липня 2021 13:08
Європейський суд підтвердив законність заборони хіджабів на роботі Фото: у Європі підтвердили законність заборони хіджабів на роботі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд Європейського союзу підтвердили законність заборони на носіння хіджабів на роботі. Роботодавці можуть забороняти співробітницям, які сповідують іслам, носити цю хустку при двох умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Заборона на носіння будь-якої форми вираження політичних, філософських або релігійних переконань на робочому місці може бути виправдана необхідністю роботодавця створити нейтральний імідж по відношенню до клієнтів або запобігти соціальним суперечкам", - йдеться в рішення суду.

При цьому заборона на хіджаби має відповідати реальній потребі роботодавця, а також таку заборону необхідно узгодити з правами та інтересами співробітника. При цьому національні суди можуть брати до уваги конкретний контекст, зокрема, необхідність дотримання положень про захист свободи віросповідання.

Повідомляється, що до суду звернулися дві мусульманки - доглядальниця в дитячому центрі в Гамбурзі і аптечний касир. Вони не носили хіджаби, коли починали працювати, але вирішили зробити це через роки.

Їх роботодавці забороняли їм це робити, вимагали працювати без хіджабів або переводили їх на іншу роботу.

Відзначимо, в 2017 році суд Євросоюзу вже заявив, що компанії можуть забороняти співробітникам носити ісламські хустки та інші видимі мусульманські символи. Це викликало величезну негативну реакцію серед релігійних груп.

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