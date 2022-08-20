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Европейский союз присоединился к делу Украины против России в суде ООН

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Суббота 20 августа 2022 16:44
Европейский союз присоединился к делу Украины против России в суде ООН Фото: Европейский союз присоединился к делу Украины против России в суде ООН (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский Союз предоставил международному суду ООН свою информацию по делу Украины против РФ. Дело касается геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного суда ООН.

Действующий устав и регламент суда позволяет международной организации по собственной инициативе предоставлять соответствующую информацию по делам, находящимся на рассмотрении.

Поэтому ЕС передал суду информацию по делу Украины против РФ относительно обвинений в геноциде.

Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за приобщение к делу в Международном Суде ООН.

Напомним, что ранее Британия подала заявление на участие по делу об обвинении России в геноциде украинцев.

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