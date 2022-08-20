Фото: Европейский союз присоединился к делу Украины против России в суде ООН (Getty Images )

Европейский Союз предоставил международному суду ООН свою информацию по делу Украины против РФ. Дело касается геноцида украинского народа со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного суда ООН.

Действующий устав и регламент суда позволяет международной организации по собственной инициативе предоставлять соответствующую информацию по делам, находящимся на рассмотрении. Поэтому ЕС передал суду информацию по делу Украины против РФ относительно обвинений в геноциде. Представительство Украины при Европейском Союзе поблагодарило ЕС за приобщение к делу в Международном Суде ООН.