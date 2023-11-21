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Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv

Архівне фото: Президент Європейського парламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський парламент вирішив відкрити офіс у Києві. Це посилить підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, щоб посилити підтримку українського парламенту, на прохання високопоставлених чиновників українського уряду, згідно з документом бюро Європейського парламенту", - йдеться в матеріалі.

Рішення, схвалене ввечері в понеділок, спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на його зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.

У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в роботі з державами-членами, наприклад, під час спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.

Зеленський попросив про відкриття офісу в березні

Згідно з документом, лише кілька офісів Європейського парламенту створено в неєвропейських містах, включно з Нью-Йорком, Аддіс-Абебою і Джакартою, де співробітники парламенту прикомандировані до делегації ЄС.

Делегація ЄС у кожній країні, що не входить до Євросоюзу, є дипломатичним представництвом ЄС на території, що перебуває у віданні Європейської служби зовнішніх дій.

Видання повідомляє, що президент України Володимир Зеленський попросив президент Європейського парламенту Роберту Мецолу відкрити представництво в Україні під час візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Згідно з документом, з яким ознайомився Euractiv, присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства", - додало видання. 

Європарламент підтримує Україну

Нещодавно Європарламент закликав посилити контроль і вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити санкції ЄС.

Також президентка Європейського парламенту Роберта Мецола запропонувала депутатам України та Молдови приєднатися як "спостерігачі", поки обидві країни очікують на вступ до ЄС.

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