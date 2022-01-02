Европейский конгресс украинцев о деле против Порошенко: имеет признаки выборочного правосудия

"Дело происходит в тревожное время и имеет признаки выборочного правосудия", - говорится в заявлении организации.

В Европейском конгрессе украинцев уверены: в условиях высокой угрозы широкомасштабного вторжения России на территорию Украины подобные шаги со стороны властей приведут к расшатыванию ситуации внутри страны и к потере доверия к нашей стране со стороны цивилизованного мира.

"Над Украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому нужна консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества . Предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества", - отмечают в конгрессе.