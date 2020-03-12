Европейские фондовые рынки падают после запрета Трампа на поездки в США

Иллюстративное фото (www.stoxx.com)

В лидерах падения авиакомпании, которые за месяц потеряли четверть капитализации

Европейские акции в четверг, 12 марта, упали до самого низкого уровня почти за четыре года, поскольку инвесторы были потрясены ограничениями на поездки, введенными президентом США Дональдом Трампом в попытке остановить распространяющийся коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп приостановил поездки из Европы в Соединенные Штаты на 30 дней, вызвав ударную волну на финансовых рынках, которая подтолкнула американские фондовые рынки на территорию медвежьего рынка.

Базовый индекс STOXX 600 упал на 6,3%, сократившись шестой день подряд. Акции копаний путешествий и отдыха SXTP потеряли 9,9%, достигнув самого низкого уровня с 2013 года, при этом Air France KLM, Lufthansa и British Airways снизились на 11,4% и 13,5%. Сектор потерял более четверти своей стоимости в этом месяце, поскольку остановка деловых поездок и отмена отпусков вынуждают авиакомпании сокращать рейсы.

Теперь все внимание будет обращено на совещание Европейского центрального банка, которое состоится сегодня. Ожидается, что центральный банк присоединится к своим аналогам из Великобритании, Америки и Австралии в дальнейшем снижении процентных ставок. Однако аналитики сомневаются в том, что эти меры сделают многое, чтобы успокоить инвесторов.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.