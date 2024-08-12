Європейські трейдери уникають українських сховищ газу після російських ударів, - FT

Цього літа європейські трейдери використовують лише малу частину величезних можливостей щодо зберігання запасів природного газу в Україні після російських атак, які збільшили ризики та позбавили охоплену війною країну мізерних доходів.

Як зазначається в публікації, Україна має у своєму розпорядженні найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишків газу перед зимою.

Однак після того, як навесні російські удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, включаючи насосні станції для зберігання газу, європейські обсяги в червні та липні впали до лише однієї десятої від обсягів, що зберігалися за той же період минулого року.

"Постійні атаки Росії на українські сховища збільшують ризик зберігання газу", - заявив Марко Заальфранк, голова відділу торгівлі у континентальній Європі енергетичної групи Axpo.

Зниження обсягів

Газові сховища в ЄС можуть вміщати не більше 100 млрд кубометрів природного газу, тоді як річний попит у блоці становить від 350 до 500 млрд кубометрів залежно від погодних та інших умов. Торік Україна запропонувала близько 10 млрд куб. м додаткових потужностей для зберігання, а європейські компанії закачали понад 2 млрд куб. м перед зимовими місяцями, оскільки країна пропонувала такі стимули як низькі тарифи на зберігання. Однак цього року закачування було незначним, навіть незважаючи на те, що сховища ЄС заповнені на 86% - це найвищий рівень цього року, за даними Gas Infrastructure Europe.

За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили всього 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів порівняно з 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів у ті ж місяці минулого року.

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Українські ПСГ

Хоча самі газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів, пошкодження надземних споруд, що використовуються для закачування газу в сховище або з нього, є суттєвим ризиком, що викликає занепокоєння трейдерів. "Головна проблема не у втраті газу, а у неможливості його вилучення, коли він потрібен і затребуваний", - сказав Саальфранк з Axpo.

Державна енергетична компанія "Нафтогаз" заявила, що у березні та квітні сталося "кілька атак" на наземну інфраструктуру, і що було проведено ремонтні роботи. "Жодних проблем, ми працюємо у звичайному режимі" щодо закачування та відбору газу, сказав Олексій Чернишов, голова "Нафтогазу".

Доходи від ПСГ

Україна зацікавлена в тому, щоб європейські трейдери продовжували використовувати її газову інфраструктуру, частково тому, що це приносить цінний прибуток її зруйнованій війною економіці. Однак "якщо не буде запроваджено якихось додаткових стимулів для зберігання газу в Україні, важко зрозуміти", як європейські трейдери повернуться, сказала Наташа Філдінг, голова європейського газового ціноутворення в Argus.

Минулого року ЄС вів переговори з банками щодо надання страхування для покриття ризиків, проте з того часу вони зійшли нанівець. Високопосадовець ЄС заявив, що атаки, що почастішали, утруднили розгляд таких питань. Україна могла б отримати близько 200 млн євро від європейських трейдерів, які зберігають газ, але зустрічна гарантія мала б досягти 1 млрд євро, сказав чиновник. "Якщо ви хочете підтримати Україну, просто дайте їм 1 млрд. євро", - сказав чиновник.

Торішня вигідна різниця у цінах практично зникла. Накопичення газу у сховищах України прискорюється у літні місяці, коли ціни на газ низькі порівняно з іншими сезонами. Потім трейдери продають його, коли ціни зростають, щоб отримати прибуток, як правило, у зимові місяці, коли попит на опалення підвищує попит на природний газ.

За даними цінового агентства Argus, торік різниця часто перевищувала 20 євро за мегават-годину влітку, але цього року вона становила лише близько 5 євро/МВт-год. "Різниця в цінах не настільки приваблива, щоб виправдати ризик закачування газу в зону бойових дій", - заявив Заальфранк з Axpo.