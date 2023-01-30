Європейські санкції проти російської металургії не працюють, - Риженков

"Введення деяких санкцій відстрочили, і вони почнуть працювати лише через кілька місяців, а то й років. А є такі санкції, які, на мою думку, не працюють належним чином - наприклад, на імпорт сталевих напівфабрикатів до ЄС. Адже Росії дали квоту на постачання цих напівфабрикатів на найближчі два роки, і ця квота - приблизно дорівнює середньому обсягу постачання російських напівфабрикатів до ЄС за останні п'ять років. Так що, в принципі, це навіть не обмеження", - наголосив він.

Водночас він звернув увагу на те, що таким рішенням ЄС покарав ті європейські компанії, які свідомо відмовилися від російської продукції - адже тепер ці компанії програють конкурентну боротьбу тим, хто дешево купує російські напівфабрикати.

"Європейських компаній, які продовжують купувати російську продукцію, дуже багато. Основними країнами-імпортерами є Бельгія та Італія. Ми говоримо про мільйони тонн на рік", - додав Риженков.

На його думку, подібна "м'якість" у питанні санкцій викликана серйозним російським лобі в Європі. Адже аргументи, якими оперують у цих країнах для захисту співробітництва з РФ, не витримують жодної критики – особливо коли кажуть, що відмова від російської продукції викличе зупинку європейських підприємств та звільнення персоналу.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.