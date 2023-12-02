UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європейські металурги виступили проти продовження імпорту напівфабрикатів РФ до ЄС

Фото: європейські металурги виступили проти продовження імпорту напівфабрикатів РФ до ЄС (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Євросоюз має відхилити запити від кількох країн-членів щодо продовження термінів імпорту російських сталевих напівфабрикатів, адже таке продовження ризикує стати історичною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської сталеливарної асоціації (EUROFER).

В асоціації підкреслили: місцеві підприємства, імпортуючи дешеву сталь з Росії, фактично підтримують ті ж самі заводи, що постачають сталь російському військово-промисловому комплексу і суміжним галузям переробки. Постачання з Росії мають припинитися, попри те, що на них побудована прибуткова бізнес-модель кількох сталепрокатних заводів.

"Опортуністичний інтерес декількох металургійних підприємств в ЄС підриває загальну мету санкцій Євросоюзу проти РФ, де сталь відіграє стратегічну роль не тільки в загальній російській економіці, але й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь у незаконній війні проти України. Держави-члени ЄС не повинні закріплювати таку порочну систему, схвалюючи ще один виняток, вже погодившись на дворічну відстрочку заборони імпорту російських сталевих напівфабрикатів", - заявив Аксель Еггерт, гендиректор EUROFER.

Окрім того, вказують в галузевій асоціації, незастосування сталевих санкцій проти російських напівфабрикатів призводить до недобросовісної конкуренції та нерівних умов гри на внутрішньому ринку сталі ЄС.

Як зауважили в EUROFER, бізнес-модель європейських перекатників базується на перевагах у витратах, отриманих завдяки дешевому імпорту з третіх країн. На відміну від цього європейська інтегрована металургія (з доменними печами й кисневими конвертерами), чиї потужності розміщені в ЄС, максимізує створення промислової, економічної, екологічної та соціальної цінності в європейській економіці. Крім того, металургійні комбінати у Європі оперативно відреагували на санкції Євросоюзу і припинили імпорт російського вугілля.

"Держави-члени ЄС повинні чітко заявити, що не можна допускати жодних подальших винятків для імпорту російської сталі. Послаблення нинішніх санкцій ЄС проти Росії ризикує стати саморуйнуванням та історичною помилкою", - резюмував Аксель Еггерт.

Нагадаємо, Чехія лобіює продовження імпорту російських слябів у ЄС всупереч восьмому пакету санкцій. Нещодавно міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела підтвердив запит на продовження терміну перехідного періоду до 2028 року.

Зокрема, на продовженні імпорту наполягає компанія Vítkovice Steel, яка має російське коріння і використовує в роботі продукцію російського заводу НЛМК. Також про виключення стосовно російських слябів також просять Бельгія та Італія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз