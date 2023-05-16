Європейські лідери на саміті в Ісландії підтвердять підтримку України, - Reuters

Це лише четвертий саміт Ради Європи (РЄ) з моменту його заснування після Другої світової війни. 46 членів провідної організації з прав людини, яка повністю відокремлена від Європейського Союзу, зберуться, щоб обговорити загрози, що виникають, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

Демократичні цінності Ради Європи підтримуються Європейським судом з прав людини, що знаходиться в Страсбурзі, де громадяни можуть звертатися до суду у разі порушення прав людини.

Членство Росії було припинено наступного дня після її вторгнення до України у лютому 2022 року. Потім Москва залишила цей орган за кілька годин до голосування за виключення.

Згідно з проектом підсумкової декларації, лідери затвердять новий Реєстр збитків, механізм реєстрації та документування доказів та заяв про збитки, втрати чи травми, понесені внаслідок російського вторгнення в Україну.

Європейські лідери, такі як Олаф Шольц із Німеччини, Ріші Сунак із Великобританії та президент Франції Еммануель Макрон, візьмуть участь у саміті у Рейк'явіку, а Володимир Зеленський з України звернеться до своїх колег з відеозв'язку.

Ісландські організатори заявили, що зустріч надасть можливість підтримати Україну за допомогою "конкретних заходів", а також активізувати ініціативи щодо усунення загроз демократії, що виникають, у тому числі від зміни клімату та штучного інтелекту.

В офісі Макрона заявили, що Рада вивчає, як Банк розвитку Ради Європи (CEB) може допомогти задовольнити потреби українців.

"Саміт також буде присвячений тому, що станеться, якщо ви не дотримуватиметеся правил, - сказав німецький депутат Франк Швабе, який брав безпосередню участь у плануванні саміту. - Загроза виключення - це вже гострий меч. Навіть Росія не хотіла виходити з Ради Європи, Туреччина теж не хоче”.

Туреччині, яка перебуває у розпалі президентських виборів, у яких бере участь президент Тайіп Ердоган, загрожує виключення з Ради Європи після того, як вона не виконала рішення суду від 2019 року про звільнення бізнесмена та філантропа Османа Кавали, який був ув'язнений.

За словами експертів, комітет міністрів Ради Європи порушив проти Анкари судовий розгляд щодо порушення прав, яке досі підкреслювало важливість діалогу, але зрештою може призвести до виключення Туреччини або призупинення її членства.