Европейская страна предлагает забрать украинцев из Уханя, - Пристайко

Министерство иностранных дел планирует в ближайшие дни провести дополнительную эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, при этом забрать граждан Украины может одна из стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент МИД Украины рассматривает возможность эвакуации украинцев лишь из Китая.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, мы в принципе больше не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем - дополнительная эвакуация украинцев, которые остались в Ухане. Мы думаем, каким образом их оттуда забрать", - заявил Пристайко.

Также глава МИД отметил, что эвакуация может быть проведена при помощи других стран. В частности, одна из европейских стран предлагает забрать украинцев из Уханя.

"У нас есть разные варианты. В настоящее время наиболее выглядит целесообразным м - привлечение помощи других стран. Украина помогала другим странам забрать граждан. Мы рассчитываем, что нам тоже помогут эвакуировать наших граждан (из Китая - ред.). Их там немного осталось. У нас сейчас есть европейская страна, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя", - добавил министр.

Как отметил Пристайко, эвакуация может быть проведена в ближайшие дни под тесным контролем китайских властей.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что рассматривают вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.

Отметим, 20 февраля в Украину эвакуировали граждан из Уханя. Они были доставлены в медцентр "Новые Санжары". При этом местные жители устроили акцию протеста, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными на территорию населенного пункта.