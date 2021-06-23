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"Европейская солидарность" требует прекратить пассажирское сообщение с Россией

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 13:05
"Европейская солидарность" требует прекратить пассажирское сообщение с Россией Фото: у Порошенко требуют окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Последние недели в России бушует индийский штамм коронавируса, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам. Власти в Украине должна закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией.

Об этом говорится в заявлениях партии "Европейская солидарность".

"По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не прибегнуть к жесткому сдерживанию болезни на границе", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" считают, что власть провалили борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тысяч граждан и более 750 тысяч инфицировалось.

"Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан. Угроза новой волны эпидемии - реальная основание для проведения заседания СНБО", - добавляют в партии.

В то же время "Евросолидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

"Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - резюмируют в партии.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине выявили 835 новых случаев коронавируса Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Донецкой областях.

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Европейская солидарность Российская Федерация
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