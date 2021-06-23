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"Європейська солідарність" вимагає остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією

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Київ, Середа 23 червня 2021 13:05
"Європейська солідарність" вимагає остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією Фото: у Порошенка вимагають остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Останні тижні в Росії вирує індійський штам коронавірусу, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень. Влада в Україні має закрити кордон та остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією.

Про це йдеться в заяв партії "Європейська солідарність".

"За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", - йдеться в заяві.

В "Євросолідарності" вважають, що влада провалила боротьбу з попередніми ударами коронавірусу. Лише під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тисяч громадян і понад 750 тисяч інфікувалось.

"Але влада не зробила висновків зі свого провалу і не пришвидшила темпи вакцинації. Через чотири місяці "масової" вакцинації два щеплення отримали менш як 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян. Загроза нової хвилі епідемії - реальна підстава для проведення засідання РНБО", - додають в партії.

Водночас "Євросолідарність" вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне й автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації.

"Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію", - резюмують в партії.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні виявили 835 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Донецькій областях.

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