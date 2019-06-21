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"Европейская солидарность" опережает "Голос" на выборах, - "Социс"

Новости » Выборы 2019    21.06.2019 - 15:07
"Европейская солидарность" опережает "Голос" на выборах, - "Социс"
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По данным "Социса", "Европейская солидарность" преодолевает 5%-й барьер

Политическая партия "Европейская солидарность" преодолевает 5% барьер и проходит в новую Верховной раду. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса SOCIS и Комитета избирателей Украины, обнародованные сегодня на пресс-конференции. 

Так, за партию Порошенко готовы проголосовать 8,8% граждан, которые определились и пойдут на выборы. При этом, согласно результатам соцопроса, лидером гонки остается "Слуга народа" с рейтингом 47,6%, на втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%).

Шансы попасть в парламент также имеют ВО "Батькивщина" (8,7%) и партия "Голос" (6,8%). Другие политические силы, как свидетельствуют результаты исследования, не преодолевают проходной барьер.

Социологический опрос проводился 14-19 июня 2019 года методом стандартизированного интервью face-to-face. Было опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает +/- 2,2%.

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