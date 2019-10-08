Европейская медицина: активная общественность в счет действия (исследование)

Здоровье каждого гражданина является приоритетным направлением деятельности цивилизованного государства. Необходимость реформирования этой сферы в нашей стране сложно переоценить. Поэтому среди всех собранных платформой «Однодумці» инициатив видное место отводится именно здравоохранении из категории «Твоя жизнь».

19 октября исполняется два года со дня принятия Верховной Радой Закона Украины «О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения», который дал «зеленый свет» реформе финансовой системы медицины. Уже с января 2018 Министерство здравоохранения начало внедрение изменений в здравоохранении, а именно первого этапа реформы - нового механизма финансирования медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. В апреле прошлого года стартовала национальная кампания по выбору семейных врачей, терапевтов и педиатров. Впервые украинцы смогли свободно выбирать врача, без привязки к месту «прописки». Поликлиники начали получать финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом». По состоянию на июль текущего года почти 28 млн украинском подписали декларации, 70% из них, по данным Минздрава, довольны своим выбором.

На втором этапе медреформы в 2019 году была запущена финансирование программы «Бесплатная диагностика». По направлению врача можно получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья. Минздрав также запустило реформу системы экстренной помощи, которая должна трансформироваться в ближайшие пять

лет.

Смена власти на этот раз не приведет к сворачиванию реформы, как это часто бывает в украинских реалиях. В продолжении реформировании отрасли заверила новый Министр здравоохранения Звездная Скалецкая. Напомним, что реформирование здравоохранения является частью обязательств, взятых на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации. Принятие и имплементация соответствующих законов и

подзаконных нормативно-правовых актов, адаптация отечественных стандартов со стандартами ЕС является предметом усиленного внимания наших европейских партнеров.

В свою очередь платформа «Однодумці» держит руку на пульсе жизненно важных событий. Участники наших встреч в различных регионах страны отметили, что медицинская реформа непосредственно влияет на их жизнь (по результатам нашего анкетирования, 79% опрошенных, а это 166 человек, утвердительно ответили на данный вопрос). Среди самых распространенных ответов наших респондентов на открытый вопрос «Если бы Вы были двигателем изменений в Украине, что бы Вы улучшили или добавили в реализации реформ в сфере здравоохранения?»

Наиболее распространены следующие: страховая медицина, реформирования сельской медицины, лечения тяжелобольных людей, повышение оплаты труда медработников, просветительская деятельность. Участники платформы «Единомышленники» активно приобщаются к изменениям в общественной жизни. К примеру, на нашей интерактивной платформе https://odnodumci.org/ уже зарегистрированы следующие инициативы:

1. Мобильный европейский ресурсный центр семейной медицины (Merci-FM, mobile European Resource Center for Interactive Family Medicine),

2. Приведение к соответствующему международного стандарта по предоставлению домедицинской помощи школьных предметов «основы здоровья» и «защита отечества»,

3. Развитие системы обучения с домедицинской помощи в обществе. Мы продолжаем активно работать над развитием европейской Украины.

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