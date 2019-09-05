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Европейская бизнес ассоциация предоставила полноправное членство МХП Косюка

Новости » АПК    05.09.2019 - 09:39
Европейская бизнес ассоциация предоставила полноправное членство МХП Косюка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Членство МХП в ЕБА позволит холдингу делиться успешным опытом работы

Агроиндустриальный холдинг МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, получил полноправное членство во влиятельном бизнес-сообществе Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Об этом РБК-Украина сообщили в МХП.

По словам директора департамента управления персоналом и коммуникаций Ксении Прожогиной, МХП стал полноправным членом ЕБА.

"Этому важному событию предшествовала многолетняя успешная интеграция бизнеса холдинга на глобальном продовольственном рынке, внедрение самых современных технологических и управленческих процессов на уровне высочайших европейских и мировых стандартов. Теперь в содружестве с влиятельной ассоциацией ведущих компаний ЕБА мы сможем оказывать еще более значительное благотворное влияние на развитие аграрной отрасли и экономики Украины в целом", - прокомментировала Прожогина.

Она добавила, что членство МХП в ЕБА позволит холдингу делиться успешным опытом работы и уникальными передовыми решениями в аграрном секторе.

Европейская бизнес ассоциация предоставила полноправное членство МХП Косюка

"Как лидер аграрной отрасли, являющийся одним из крупнейших налогоплательщиков страны, который создает наибольшее количество рабочих мест в аграрной отрасли и является крупнейшим экспортером мяса птицы, МХП чувствует свою ответственность перед украинским и европейским сообществом на пути к дальнейшему внедрению лучших современных мировых практик", - отметила Прожогина.

Она подчеркнула, что членство МХП в ЕБА открывает новые возможности как для самой компании, так и для развития украинского аграрного сектора, который становится мощным драйвером экономического роста Украины.

Европейская бизнес ассоциация основана в 1999 году в качестве форума для обсуждения и решения проблем ведения бизнеса в Украине. Объединив более 900 ведущих украинских и международных компаний, ЕБА стала одним из самых масштабных и влиятельных бизнес-сообществ Украины.

В числе приоритетов Ассоциации - предоставление возможности компаниям совместными усилиями решать важные для инвестиционного климата вопросы и улучшать его в пользу индустрии, экономики и государства в целом. Членство в ЕБА является свидетельством соблюдения высоких этических стандартов ведения бизнеса и надежного партнерства.

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