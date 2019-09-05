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Європейська бізнес асоціація надала повноправне членство МХП Косюка

Новини » АПК    05.09.2019 - 09:39
Європейська бізнес асоціація надала повноправне членство МХП Косюка
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Членство МХП в ЄБА дозволить холдингу ділитися успішним досвідом роботи

Агроіндустріальний холдинг МХП, заснований і очолюваний відомим українським бізнесменом Юрієм Косюком, отримав повноправне членство у впливовому бізнес-співтоваристві Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Про це РБК-Україна повідомили в МХП.

За словами директора департаменту управління персоналом та комунікацій Ксенії Прожогіної, МХП став повноправним членом ЄБА.

"Цій важливій події передувала багаторічна успішна інтеграція бізнесу холдингу на глобальному продовольчому ринку, впровадження найсучасніших технологічних і управлінських процесів на рівні найвищих європейських і світових стандартів. Тепер у співдружності з впливовою провідних компаній ЄБА ми зможемо надавати ще більш значний позитивний вплив на розвиток аграрної галузі та економіки України в цілому", - прокоментувала Прожогіна.

Вона додала, що членство МХП в ЄБА дозволить холдингу ділитися успішним досвідом роботи і унікальними передовими рішеннями в аграрному секторі.

Європейська бізнес асоціація надала повноправне членство МХП Косюка

"Як лідер аграрної галузі, який є одним з найбільших платників податків країни, який створює найбільшу кількість робочих місць в аграрній галузі і є найбільшим експортером м'яса птиці, МХП відчуває свою відповідальність перед українським та європейським співтовариством на шляху до подальшого впровадження кращих сучасних світових практик", - зазначила Прожогіна

Вона підкреслила, що членство МХП в ЄБА відкриває нові можливості як для самої компанії, так і для розвитку українського аграрного сектору, який стає потужним драйвером економічного зростання України.

Європейська бізнес асоціація була заснована у 1999 році як форум для обговорення та вирішення проблем ведення бізнесу в Україні. Об'єднавши понад 900 провідних українських і міжнародних компаній ЄБА стала однією з найбільш масштабних і впливових бізнес-спільнот України.

У числі пріоритетів Асоціації - надання можливості компаніям спільними зусиллями вирішувати важливі для інвестиційного клімату питання і покращувати його на користь індустрії, економіки і держави в цілому. Членство в ЄБА є свідченням дотримання високих етичних стандартів ведення бізнесу та надійного партнерства.

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