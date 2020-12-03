В Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса. Озабоченность этим фактов выразили страны-члены Европейского союза, принятием соответствующей декларации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, 2 декабря 27 государств-членов ЕС приняли соответствующую декларацию, которая призвана подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти к евреям. В ней антисемитизм назван "атакой на европейские ценности".

"Участившиеся угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение приверженности антисемитизму, особенно в связи с пандемией COVID-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства", - говорится декларации.

Также страны-подписанты декларации потребовали ужесточить преследование за поступки, связанные с антисемитизмом.

"Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должно иметь приоритет в ЕС", - отмечается в документе.

Об усилении антисемитизма в Европе свидетельствуют результаты исследований, проведенных Европейским агентством по защите основных прав.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн заявил, что СOVID-19 способствовал росту антисемитских настроений в мире.

Кроме этого посол Израиля Йоэль Лион в интервью РБК-Украина заявил, что в Украине есть подъем антисемитизма.