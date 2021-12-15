В Европе штамм "Омикрон" может стать доминирующим к середине января, - Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что штамм коронавируса "Омикрон" может стать доминирующей в Европе к середине января. При этом она добавила, что у ЕС достаточно вакцин для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NST .

"Если вы посмотрите на время, необходимое для удвоения числа новых случаев заболевания, то, похоже, оно удваивается каждые два-три дня. И это масштабно. Нам говорят, что к середине января мы должны ожидать, что штамм "Омикрон" станет новым доминирующим вариантом в Европе", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа сейчас находится в лучшем положении для борьбы с вирусом.

Она также настаивает на том, что "доз вакцины хватит на каждого европейца", поскольку страны ЕС стремятся сделать дополнительные прививки для борьбы с быстро распространяющимся вариантом вируса "Омикрон".