В Европе протестовали против полицейского насилия в США

В Европе прошли акции протеста против полицейского насилия и расизма в Соединенных Штатах Америки. Демонстранты выразили солидарность с участниками протестов в США, вспыхнувших из-за смерти в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Ою этом сообщают местные СМИ.

По данным ČTK, около 300 человек вышли протестовать в Праге.

Акция протеста прошла на Староместской площади и возле американского посольства. Большинство протестующих составили иностранцы. Акция протеста прошла без инцидентов.

В Швейцарии демонстрации прошли в нескольких городах, сообщает RTS. В них участвовали несколько тысяч человек.

В Базеле демонстрация собрала около 5 тыс. человек. Полиция присутствовала, но не вмешивалась.

В Невшателе власти разрешили демонстрацию с числом участников до 300 человек, однако в действительности собралось около 500. Полиция не вмешивалась, и манифестация прошла без инцидентов.

Аналогичные демонстрации прошли в Биле и Цюрихе.

Во Франции день протеста против расизма и произвола полиции собрал 23,3 тыс. участников в крупнейших городах Франции.

Так, в Париже прошли две демонстрации, в которых участвовали 5,5 тысяч человек.

Небольшие стычки с полицией произошли в ходе дня на массовых акциях в Лилле, Лионе, Нанте, Бордо, Рене, Ницце и Лиможе.

В Марселе полиция разогнала протестующих слезоточивым газом. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки. В акции участвовало не менее 3,5 тыс. человек.

В Лондоне демонстрации против расизма были отмечены стычками с полицией на правительственной улице Уайтхолл, сообщает Sky News. Конные и пешие полицейские стали оттеснять демонстрантов от резиденции премьер-министра в сторону Парламентской площади.

При этом некоторые манифестанты толкали правоохранителей и кидали в их направлении различные предметы, бутылки и петарды. В одном случае полицейский упал с лошади. В общем, в столкновениях пострадали 10 полицейских.

Также акции протеста прошли в Манчестере, Лестере, Кардифе, Бате, Шеффилде, Ньюкасле.

Во всех странах и городах демонстранты вышли с лозунгами "Я не могу дышать", "Нет мира без справедливости" и "Черная жизнь имеет заначение" (Black Lives Matter).

Напомним, массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

В результате беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни людей пострадали.