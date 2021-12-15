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В Европе прогнозируют, что "Омикрон" повлияет на празднование Рождества

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Среда 15 декабря 2021 20:48
В Европе прогнозируют, что "Омикрон" повлияет на празднование Рождества Фото: "Омикрон" повлияет на празднование Рождества в Европе (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" повлияет на празднования Рождества. В частности, в центре ожидают, что "Омикрон" увеличит число погибших в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По прогнозам агенства, высокая трансмиссивность нового штамма коронавируса означает, что этой зимой в больницу попадет или погибнет больше людей, чем прогнозировалось ранее.

Оценка риска рекомендует правительствам срочно ввести ограничения из-за COVID, при этом один из вариантов - рекомендовать семьям и друзьям избегать групповых празднований в этот сезон.

"Мы оцениваем вероятность дальнейшего распространения варианта "Омикрон" в ЕС и Европейской экономической зоне как очень высокую, и считаем, что он с большой вероятностью вызовет дополнительные случаи госпитализации и смертельных исходов, помимо тех, которые уже ожидались по предыдущим прогнозам, учитывающим только штамм "Дельта", - заявила доктор Андреа Аммон, директор ECDC.

При этом она добавила, что только вакцинация не позволит предотвратить воздействие штамма "Омикрон".

"Поскольку не будет времени на устранение пробелов в вакцинации, которые все еще существуют", - добавила доктор.

Помимо обеспечения ношения масок и сохранения безлюдности общественных мест, автобусов и поездов, Аммон сказала, что правительствам "следует также рассмотреть возможность рекомендовать сокращение смешивания между домохозяйствами".

"Рекомендуется проявлять дополнительную осторожность во время поездок и при контактах между людьми разного возраста в сезон отпусков", - добавила она.

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Омикрон Коронавирус Европа Рождество
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