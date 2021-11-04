В Европе позитивно оценили приватизацию "Большевика"

Как отмечает издание, успехи приватизационных процессов в Украине меняют имидж и привлекательность государства и объектов приватизации в глазах европейских инвесторов.

"Президент Украины Владимир Зеленский запустил обширную программу приватизации, которая включает в себя общий пакет из 3000 компаний. Эти государственные предприятия являются пережитком советских времен. Оборудование в основном устарело. Кроме того, многие производственные предприятия больше не работают. Интересны позиции в списке "Большой приватизации" и для австрийских инвесторов. Австрия уже сейчас является одним из самых активных инвесторов на украинском рынке. Вложенный австрийский капитал составляет 600 млн евро", - говорится в материале.

Издание также отмечает, что преимуществами украинских государственных предприятий является их расположение в Киеве и крупных городах.

"Завод "Большевик" недавно был продан с аукциона. Это старое предприятие по производству оружия 19 века. Ценным его делает площадь в 35 гектаров земли в центре столицы Киева, которая обошлась покупателю в 50 млн евро. Новым владельцем завода "Большевик" в центре столицы Киева является украинский консорциум инвесторов, который уже реализовал другие проекты технологического парка, в том числе первую в Украине "Силиконовую долину". На место полуразрушенного завода придет инновационная инфраструктура с большим комфортом для жителей города”, - пишет издание.

В материале также отмечается, что украинский рынок недвижимости интенсивно развивается и инвестиции в него могут быть перспективными.

"Украинское правительство убеждено, что для австрийских инвесторов открываются большие возможности благодаря привлекательным земельным участкам в крупных городах Украины. Эти активы с возможностями развития можно приобрести относительно выгодно. Украинский рынок недвижимости является одним из самых быстрорастущих в Европе”, — отметили авторы статьи.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли Алексей Баранов, собственник компании A Development, и компания UDP под управлением Андрея Иванова.