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В Европе назвали деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов

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Киев, Суббота 16 октября 2021 12:31
В Европе назвали деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов Фото: парламент поддержал в первом чтении законпроект об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы - раскритиковала деолигархизацию власти как инструмент давления на политических оппонентов.

Об этом говорится в статье американского Forbes.

Издание отмечает, что идея "деолигархизации" на первый взгляд, популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.

"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - отмечают авторы статьи.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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Европа Закон об олигархах
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