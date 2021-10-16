В Европе назвали деолигархизацию власти политическим оружием против оппонентов

Об этом говорится в статье американского Forbes .

Издание отмечает, что идея "деолигархизации" на первый взгляд, популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.

"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - отмечают авторы статьи.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.