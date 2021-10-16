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В Європі назвали деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

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Київ, Субота 16 жовтня 2021 12:31
В Європі назвали деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів Фото: парламент підтримав у першому читанні законпроект про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи - розкритикувала деолігархізацію влади як інструмент тиску на політичних опонентів.

Про це йдеться в статті американського Forbes.

Видання зазначає, що ідея "деолігархізації" на перший погляд, популярна в суспільстві, однак запропонована українською владою модель не знайшла підтримки в Європі.

"Це звучить добре, адже майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але надто легко володіти нею як політичною зброєю, тому європейці вважають її грубою", - зазначають автори статті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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Європа Закон про олігархів
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