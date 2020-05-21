В Европе контролируют табачный рынок с помощью единого дистрибьютора, - эксперт

В Италии, Франции и Испании работает единый дистрибутор табачных изделий, что позволяет лучше собирать налоги и проще контролировать его работу, и Украине также необходимо обратить внимание на опыт стран ЕС.

Об этом говорится в публикации "Нового времени", передает РБК-Украина.

По мнению экспертов, если не пересмотреть подход к работе табачного рынка в Украине - доля нелегальной продукции будет расти, а бюджет - терять налоги.

"Например, в некоторых странах ЕС дистрибуцией табачных изделий занимается один дистрибьютор. Это позволяет лучше собирать налоги и проще контролировать его работу", - отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, что в Италии, Франции и Испании, Японии, Швеции, Венгрии и других странах наиболее эффективной стала монодистрибьюция, представленная Logista. Компан ия занимается не только поставками табачных изделий в более чем 300 тыс. торговых точек в Италии, Франции, Испании, Португалии и Польши, но и администрированием налогов.

Ранее сообщалось, что из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн. Более трети нелегальных 3,5 млрд шт. сигарет в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев.