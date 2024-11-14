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В Європарламенті закликали ЄС посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Росії

Четвер 14 листопада 2024 14:20
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В Європарламенті закликали ЄС посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Росії Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Депутати Європейського парламенту закликали Європейський союз (ЄС) посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Російської Федерації (РФ). Вимагають більш цілеспрямованих санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський парламент.

Зазначається, що Росія використовує старі танкери для експорту сирої нафти й нафтопродуктів за кордон, попри санкції ЄС, "Великої сімки", а також міжнародних організацій. Це викликає побоювання щодо ризику екологічних катастроф, у тому ж числі великих розливів нафти. Зокрема забезпечує ворогом фінансуванням для війни проти України.

У резолюції євродепутати закликають до:

  • більш цілеспрямованих заходів проти цих суден у наступних пакетах санкцій ЄС;
  • систематичного застосування санкцій до суден, які плавають водами ЄС без відомої страховки;
  • посилення можливостей спостереження, особливо за допомогою безпілотників й супутників;
  • проведення цільових інспекцій на морі.

"Євродепутати хочуть, щоб країни-члени ЄС визначили порти, здатні приймати судна, що підпадають під санкції, які перевозять сиру нафту і скраплений природний газ (СПГ), і конфісковувати нелегальні вантажі без компенсації", - зазначається на сайті.

У тому ж числі резолюція закликає країни "Великої сімки":

  • посилити контроль за дотриманням цінових обмежень на російську морську нафту;
  • суттєво знизити верхню межу цін на нафту та ліквідувати лазівки, які використовуються Росією для перепакування та продажу нафти і нафтопродуктів за ринковими цінами.

"Тіньовий флот" Росії

"Тіньовий флот" Росії - це неофіційна мережа танкерів та інших суден, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій, введених через повномасштабне вторгнення в Україну. Зазвичай ці судна належать офшорним компаніям, змінюють прапори, відключають транспондери, що дозволяє їм приховувати маршрути і кінцевих отримувачів вантажів. Ця нелегальна система дозволяє Росії продовжувати експорт енергоносіїв, підтримуючи прибутки, які можуть використовуватися для фінансування військових дій.

Нещодавно Британія оголосила про найбільший пакет санкцій, спрямований проти "тіньового флоту" нафтових танкерів Росії.

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