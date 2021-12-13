В Европарламенте пройдут дебаты о ситуации на границе Украины

Европарламент завтра, 14 декабря, проведет дебаты о ситуации на границе Украины и России. Также европейские парламентарии обсудят обстановку на оккупированных РФ украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины при Евросоюзе Всеволода Ченцова .

"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14 декабря о ситуации на границе (Украины и России - ред.) и оккупированных РФ территориях", - написал дипломат в Twitter.

По его словам, по результатам дебатов ожидаются мощные сигналы поддержки Украины со стороны европейских парламентариев. Ченцов добавил, что российскую агрессию может остановить только консолидированная международная позиция.

"РФ должна отдавать себе отчет в тяжелых последствиях дальнейшей агрессии", - подчеркнул посол.