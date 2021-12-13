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У Європарламенті пройдуть дебати про ситуацію на кордоні України

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Брюссель, Понеділок 13 грудня 2021 20:54
У Європарламенті пройдуть дебати про ситуацію на кордоні України Фото: Європарламент обговорить ситуацію на кордоні України (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європарламент завтра, 14 грудня, проведе дебати про ситуацію на кордоні України і Росії. Також європейські парламентарії обговорять обстановку на окупованих РФ українських територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України при Євросоюзі Всеволода Ченцова.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня про ситуацію на кордоні (України і Росії - ред.) І окупованих РФ територіях", - написав дипломат у Twitter.

За його словами, за результатами дебатів очікуються потужні сигнали підтримки України з боку європейських парламентаріїв. Ченцов додав, що російську агресію може зупинити тільки консолідована міжнародна позиція.

"РФ повинна усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - підкреслив посол.

Нагадаємо, напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про єдність позицій міністрів закордонних справ ЄС у питанні введення санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

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