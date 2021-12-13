У Європарламенті пройдуть дебати про ситуацію на кордоні України
Європарламент завтра, 14 грудня, проведе дебати про ситуацію на кордоні України і Росії. Також європейські парламентарії обговорять обстановку на окупованих РФ українських територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України при Євросоюзі Всеволода Ченцова.
"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня про ситуацію на кордоні (України і Росії - ред.) І окупованих РФ територіях", - написав дипломат у Twitter.
За його словами, за результатами дебатів очікуються потужні сигнали підтримки України з боку європейських парламентаріїв. Ченцов додав, що російську агресію може зупинити тільки консолідована міжнародна позиція.
"РФ повинна усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - підкреслив посол.
Нагадаємо, напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про єдність позицій міністрів закордонних справ ЄС у питанні введення санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.