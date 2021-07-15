В Европарламенте предлагают не признавать выборы в России. Если будут нарушения

В частности, в новом докладе депутаты ЕП дают ясно понять, что парламент проводит различие между российским народом и режимом Путина. Последний, по их словам, стал "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

В документе говорится, что ЕС должен усилить союз с США и другими союзниками, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка. Этот союз должен предусматривать санкции.

В заключение депутаты отмечают, что ЕС должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международного права. Отчет будет вынесен на голосование в Европейском парламенте в целом.