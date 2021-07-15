В Европарламенте предлагают не признавать выборы в России. Если будут нарушения

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагает не признавать легитимность Государственной думы России, если на очередных выборах осенью 2021 года будут зафиксированы нарушения. Кроме того, комитет заявляет, что ЕС должен дать отпор агрессивной политике режиму Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента .

В частности, в новом докладе депутаты ЕП дают ясно понять, что парламент проводит различие между российским народом и режимом Путина. Последний, по их словам, стал "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

В документе говорится, что ЕС должен усилить союз с США и другими союзниками, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка. Этот союз должен предусматривать санкции.

В заключение депутаты отмечают, что ЕС должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международного права. Отчет будет вынесен на голосование в Европейском парламенте в целом.