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У Європарламенті пропонують не визнавати вибори в Росії. Якщо будуть порушення

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Брюссель, Четвер 15 липня 2021 14:42
У Європарламенті пропонують не визнавати вибори в Росії. Якщо будуть порушення Фото: Європейський парламент може не визнати вибори в Росії (flickr com eu2017ee)
Автор: РБК-Україна

Комітет Європейського парламенту у закордонних справах пропонує не визнавати легітимність Державної думи Росії, якщо на чергових виборах восени 2021 року будуть зафіксовані порушення. Крім того, комітет заявляє, що ЄС має дати відсіч агресивній політиці режиму Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламент.

Зокрема, в новій доповіді депутати ЄП дають ясно зрозуміти, що парламент проводить відмінність між російським народом і режимом Путіна. Останній, за їхніми словами, став "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

У документі йдеться, що ЄС має посилити союз з США та іншими союзниками, щоб врівноважити зусилля Росії і Китаю з ослаблення демократії в світі та дестабілізації європейського політичного порядку. Цей союз повинен передбачати санкції.

На закінчення депутати відзначають, що ЄС має бути готовий відмовитися від визнання російського парламенту, якщо вибори 2021 року будуть визнані проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права. Звіт буде винесено на голосування в Європейському парламенті в цілому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір залучити до голосування сотні тисяч українців з окупованих територій, у яких є російські паспорти.

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