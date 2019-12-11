В Европарламенте отреагировали на дело ГБР против Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

ГБР расследует возможную госизмену Порошенко

Новое уголовное производство Госбюро расследований против пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко за подписание минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов. Об этом в Тwitter написал член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс, выразив свое беспокойство из-за открытия нового уголовного производства против пятого президент Украины.

Влиятельный политик призвал украинскую власть прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государство измену, в результате подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!", - заявил представитель Европарламента.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по подложным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Это Украина в самом худшем виде. Стыд!", - отметил Карл Бильдт накануне.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование "новой выдумки бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова" относительно возможной государственной измены пятого президента Украины. Речь идет о подписании минских соглашений, которые в самый кровавый период российского вторжения остановили активную фазу боевых действий, выиграли для Украины время на создание боеспособной армии и стали основой международных санкций против России.

После обнародования записей "кассетного скандала Зеленского" стало очевидным ручное управление со стороны Офиса президента директором Бюро Романом Трубой, поэтому доверия к расследованиям фактически не было. Учитывая, что Романа Трубу уволят уже с 1 января, новое дело против Петра Порошенко выглядит как "дембельский аккорд" для создания информационного шума.

При этом на последнем саммите "нормандской четверки" европейские лидеры заявили, что альтернативы минским соглашениям не существует. Зеленский с этим согласился и взял на себя обязательства по их выполнению. То есть, новая атака Портнова направлена непосредственно против Украины, хотя и прикрыта личной местью Петру Порошенко.

Реакция европейских политиков доказывает скатывание украинской демократии до домайдановского уровня и это может стать преградой на пути к евроатлантической интеграции.