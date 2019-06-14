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В Европарламенте образовалась фракция правопопулистов из 9 стран

Новости » Политика    14.06.2019 - 04:12
В Европарламенте образовалась фракция правопопулистов из 9 стран
Фото: Европарламент (European Parliament)

Фракция "Идентичность и демократия" - пятая по численности в новом составе Европарламента

Депутаты от правопопулистских партий из девяти стран Европейского союза создали в Европарламенте новую фракцию под названием "Идентичность и демократия" (ID), в которую вошли 73 депутата. Об этом сообщил председатель фракции Марко Цанни из итальянской "Лиги", передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Заместителями избраны сопредседатель немецкой "Альтернативы для Германии " Йорг Мойтен и генеральный секретарь французского "Национального объединения" Николя Бэ.

Отмечается, что большинство членов новой фракции - итальянские депутаты из "Лиги" (28 мандатов в Европарламенте). У французских правых популистов - 22 места, немецких - 11.

Кроме того, в новую фракцию вошли Австрийская партия свободы, "Фламандский интерес" из Бельгии, "Истинные финны", Датская народная партия, чешская "Свобода и прямая демократия" и Консервативная народная партия Эстонии

"Мы хотим и будем работать конструктивно. Вместе с тем, одной из составляющих работы в Европарламенте является способность сказать "нет", поскольку многие из решений являются нонсенсом. Мы здесь не для того, чтобы искать друзей", - заявил Мойтен.

Как отмечает издание, правопопулистская фракция стала пятой по численности в новом составе Европарламента после консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых".

Напомним, в Европейском парламенте лишили предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Причиной этого может быть неясный статус экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина.

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