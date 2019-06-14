У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн

Фото: Європарламент (European Parliament)

Фракція "Ідентичність і демократія" - п'ята за чисельністю в новому складі Європарламенту

Депутати від правопопулістських партій з дев'яти країн Європейського союзу створили нову фракцію в Європарламенті під назвою "Ідентичність і демократія" (ID), до якої увійшли 73 депутатів. Про це повідомив голова фракції Марко Цанні з італійської "Ліги", передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Заступниками обрані співголова німецької "Альтернативи для Німеччини" Йорг Мойтен і генеральний секретар французького "Національного об'єднання" Ніколя Бе.

Наголошується, що більшість членів нової фракції - італійські депутати з "Ліги" (28 мандатів у Європарламенті). У французьких правих популістів - 22 місця, німецьких - 11.

Крім того, до нової фракції увійшли Австрійська партія свободи, "Фламандський інтерес" із Бельгії, "Справжні фіни", Данська народна партія, чеська "Свобода і пряма демократія" і Консервативна народна партія Естонії

"Ми хочемо та будемо працювати конструктивно. Водночас, однією зі складових роботи в Європарламенті є здатність сказати "ні", оскільки багато рішень є нонсенсом. Ми тут не для того, щоб шукати друзів", - заявив Мойтен.

Як зазначає видання, правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених".

Нагадаємо, в Європейському парламенті позбавили акредитації усіх новообраних депутатів від Іспанії. Причиною цього може бути незрозумілий статус екс-голови регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна.