В Европарламенте лишили предварительной аккредитации депутатов из Испании

В Европейском парламенте лишили предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что причиной лишения аккредитации мог стать неясный статус экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника Тони Комина, которые прошли в Европарламент по спискам союза "Свободные за Европу".

Адвокат Пучдемона Симон Бекаерта рассказал, что обоих политиков не пропустили в здание Европарламента и им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, которые получили мандаты.

Бакаерт подчеркнул, что в то же время остальные парламентарии уже успели получить аккредитацию в Европарламент. Также он заявил, что подобное решение является "произвольным и дискриминирующим".

В результате этого председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов в Испании еще не были опубликованы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент объявил результаты выборов. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.