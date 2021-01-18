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Европарламент завтра проведет дебаты по Навальному

Автор: РБК-Украина

Европейский парламент завтра, 19 января, проведет дебаты в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. Также на этой неделе может быть принята соответствующая резолюция.

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Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европарламент добавил на пленарное заседание на завтра дебаты по теме Навального", - сообщил Йозвяк.

Он также уточнил, что голосование по этому пункту состоится в четверг.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия предложила ввести санкции против России из-за ареста Навального. Решение российского суда назвали несправедливым, а Москву обвинили в нарушении международных обязательств.

Также стало известно, что Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за ареста Навального. Кроме того, свою позицию озвучила и Украина.

Оппозиционера арестовали до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". Федеральная служба исполнения наказаний просила арестовать его, поскольку он якобы систематически нарушал условия испытательного срока и по этой причине был объявлен в розыск.

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