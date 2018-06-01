Европарламент призывает присоединить Румынию, Хорватию и Болгарию в Шенгенскую зону

Европейский парламент также призывает "реанимировать" Шенгенскую зону

Европейский парламент призывает к присоединению Румынии, Хорватии и Болгарии к Шенгенской зоне. Об этом пишет Euractiv.

Также сообщается, что через миграционный кризис и террористические угрозы некоторые европейские страны возобновили внутренние пограничные проверки, хотя эта мера противоречит принципам Шенгена и угрожает свободе передвижения европейских граждан.

Также депутаты Европарламента осудили введение проверок в ежегодный доклад о состоянии Шенгенского соглашения. Доклад приняли 439 голосами, против - 157, 80 воздержались. Европарламент посылает "сильный и позитивный сигнал Европейской комиссии", сказал португальский депутат Европарламента и докладчик Карлос Коэльо (EPP).

"Мы должны вернуть нашим гражданам Шенген. Наше послание государствам-членам столь же сильное: они должны придерживаться всех правил, а не только тех, которые они хотят", - отметил он.

Среди пограничных проверок, указанных в докладе, фигурирует Италия, которая закрыла свою границу с Австрией по просьбе Германии. Сама Германия пошла этим же путем. Эффект домино распространился на Чехию и Словакию, которые также захотели контролировать поток мигрантов из австрийской границы (и венгерской границы в случае Словакии).

Как отмечается, Франция также установила пограничный контроль в результате террористической угрозы на территории с 2015 года. Эти меры контроля продолжались несколько раз (последний был продлен до апреля 2018 года), в то время как теоретически отступление от правил не может длиться более двух лет. Границу между Францией и Италией особенно придирчиво проверяют, главным образом для контроля за потоками мигрантов внутри Шенгенской зоны. Остров Лампедуза является местом прибытия многих мигрантов.

На границе в Северной Италии также наблюдался рост мигрантов из Северной Африки, которые пересекают горные перевалы, чтобы добраться к Франции. Восстановление пограничного контроля позволило вернуть большинство мигрантов обратно в Италию.

В докладе говорится о том, что возврат к жестким границам ЕС "серьезно влияет на жизнь европейских граждан и серьезно подрывает их доверие к европейским институтам".

Напомним, что ранее Европейская комиссия (ЕК) предложила значительно усилить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы (VIS).