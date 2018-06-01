Європарламент закликає приєднати Румунію, Хорватію і Болгарію до Шенгенської зони

Європейський парламент також закликає "реанімувати" Шенгенську зону

Європейський парламент закликає до приєднання Румунії, Хорватії і Болгарії до Шенгенської зони. Про це пише Euractiv.

Також повідомляється, що через міграційну кризу і терористичні загрози деякі європейські країни відновили внутрішні прикордонні перевірки, хоча ця міра суперечить принципам Шенгену і загрожує свободі пересування європейських громадян.

Також депутати Європарламенту засудили введення перевірок у щорічний доповіді про стан Шенгенської угоди. Доповідь прийняли 439 голосами, проти - 157, 80 утрималися. Європарламент посилає "сильний і позитивний сигнал Європейській комісії", сказав португальський депутат Європарламенту і доповідач Карлос Коельо (EPP).

"Ми повинні повернути Шенген нашим громадянам. Наше послання державам-членам настільки ж сильне: вони повинні дотримуватися всіх правил, а не тільки тих, які вони хочуть", - зазначив він.

Серед прикордонних перевірок, зазначених у доповіді, фігурує Італія, яка закрила свій кордон з Австрією на прохання Німеччини. Сама Німеччина пішла цим же шляхом. Ефект доміно поширився на Чехію та Словаччину, які також захотіли контролювати потік мігрантів з австрійського кордону (та угорського кордону у випадку Словаччини).

Як зазначається, Франція також встановила прикордонний контроль в результаті терористичної загрози на території з 2015 року. Ці заходи контролю продовжувалися кілька разів (останній був продовжений до квітня 2018 року), в той час як теоретично відступ від правил не може тривати більше двох років. Кордон між Францією та Італією особливо прискіпливо перевіряють, головним чином для контролю за потоками мігрантів в межах Шенгенської зони. Острів Лампедуза є місцем прибуття багатьох мігрантів.

На кордоні в Північній Італії також спостерігалося зростання мігрантів з Північної Африки, які перетинають гірські перевали, щоб дістатися до Франції. Відновлення прикордонного контролю дозволило повернути більшість мігрантів назад в Італію.

У доповіді йдеться про те, що повернення до жорстких кордонів ЄС "серйозно впливає на життя європейських громадян і серйозно підриває їхню довіру до європейських інститутів".

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія (ЄК) запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи (VIS).