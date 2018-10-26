Європарламент закликає до ембарго на поставки зброї до Саудівської Аравії

Фото: Європарламент (European Parliament)

Депутати закликали до незалежного розслідування справи Хашкаджі під міжнародним контролем

Європарламент виступає за запровадження європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це йдеться в ухваленій у четвер, 25 жовтня, резолюції, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Депутати рішуче засудили вбивство журналіста, констатувавши, що цеq злочин, судячи з усього, було скоєно не без відома наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана.

Вони також закликали уряди всіх країн-членів Євросоюзу узгодити єдину позицію з цього питання.

Крім того, парламентарії закликали до незалежного розслідування справи Хашкаджі під міжнародним контролем.

Вони вважають, що як тільки будуть встановлені факти, потрібно буде запровадити точкові санкції.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, яка раніше заперечувала свою причетність до смерті критика монаршого двору автора Washington Post Джамаля Хашкаджі, змінила свою позицію і тепер стверджує, що його вбивство було умисним - прокурори вважають вбивство заздалегідь спланованим.