Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для Украины

В четверг, 23 июня, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Европарламента Владимира Бильчика в Twitter .

"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", - написал он.

Напомним, сегодня главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единодушно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

Больше о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС можете узнать в материале РБК-Украина "Первый шаг. Как Украина выборола статус кандидата в ЕС и что будет дальше".