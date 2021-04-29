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Европарламент принял резолюцию относительно "Северного потока-2" и отключения РФ от SWIFT

Автор: РБК-Украина

Европейский парламент поддержал резолюцию, которая касается обострения отношений России с Украиной и Чехией. Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2" и отключить РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Результаты голосования опубликованы на сайте Европарламента.

Полное название резолюции - "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".

Документ поддержали 548 евродепутатов, 113 воздержались, 25 - против.

В резолюции говорится, в частности, о том, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции.

Ранее РБК-Украина писало, что авторы документа также потребовали отказаться от импорта нефти и газа из России и предложили заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.

Напомним, в Кремле уверены, что смогут найти альтернативу международной системе передачи межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений.

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