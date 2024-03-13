Європарламент підтримав продовження торговельних пільг для України, але є обмеження

Депутати Європейського парламенту на пленарній сесії внесли поправки до поновлення заходів з лібералізації торгівлі щодо України з метою посилення гарантій для фермерів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Євродепутати 347 голосами "за", 117 "проти" і 99 тих, що "утрималися", підтримали внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік - до 5 червня 2025 року.

Таким чином, пропозиція повертається до профільного комітету Європарламенту - який минулого тижня вже підтримав аналогічне рішення, - аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС.

Нагадаємо, раніше комітет Європарламенту запропонував продовжити торговельні пільги для України, але з низкою обмежень.

Зокрема, було передбачено надзвичайне обмеження для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Таким чином, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, тарифи будуть запроваджені знову.

Своєю чергою заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що пропозиція комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту щодо продовження пільгових умов торгівлі з Україною є очікуваною та прийнятною для нашої країни.

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