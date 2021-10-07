Европарламент осудил Россию, Китай и КНДР за кибератаки

Европейский парламент осудил системное агрессивное поведение в киберпространстве, особенно со стороны Китая, России и Северной Кореи. Евродепутаты озабочены многочисленными кибератаками на правительственные учреждения и частные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет , принятый в Европарламенте 7 октября 591 голосом за, 65 - против при 26 воздержавшихся.

Депутаты Европарламента призвали к комплексному набору мер и последовательной ИТ-политике, а также к улучшению координации военной киберзащиты для повышения киберустойчивости ЕС.

Европарламент рекомендовал создать совместное кибер-подразделение для устранения недостатка обмена информацией между учреждениями, органами и агентствами ЕС и для создания безопасной и быстрой информационной сети.

В отчете также содержится призыв к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать НАТО. Эти ответы могут привести к введению санкций против враждебных субъектов, угрожающих интересам евроатлантической безопасности.

Депутаты Европарламента выразили озабоченность по поводу системного агрессивного поведения, демонстрируемого, в частности, Китаем, Россией и Северной Кореей в киберпространстве, включая многочисленные кибератаки на правительственные учреждения и частные компании.

Докладчик Урмас Паэт сказал: "В последние несколько лет наблюдается постоянный рост злонамеренных киберопераций. ЕС и его государства-члены должны усилить свой оборонный потенциал, чтобы успешно реагировать на эти киберугрозы. Поэтому крайне важно укреплять сотрудничество между государствами-членами и институтами ЕС, НАТО, США и другими стратегическими партнерами".