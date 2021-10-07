Європарламент засудив Росію, Китай та КНДР за кібератаки

Європейський парламент засудив системну агресивну поведінку в кіберпросторі, особливо з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Євродепутати стурбовані численними кібератаками на урядові установи та приватні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт , прийнятий в Європарламенті 7 жовтня 591 голосом за, 65 - проти при 26 утрималися.

Депутати Європарламенту закликали до комплексного набору заходів і послідовної ІТ-політики, а також до поліпшення координації військового кіберзахисту для підвищення кіберзахисту ЄС.

Європарламент рекомендував створити спільний кібер-підрозділ для усунення нестачі обміну інформацією між установами, органами та агентствами ЄС і для створення безпечної та швидкої інформаційної мережі.

У звіті також міститься заклик до спільних і скоординованих відповідей на кібератаки, які також повинні включати НАТО. Ці відповіді можуть призвести до введення санкцій проти ворожих суб'єктів, що загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.

Депутати Європарламенту висловили занепокоєння з приводу системної агресивної поведінки, що демонструється, зокрема, Китаєм, Росією і Північною Кореєю в кіберпросторі, включаючи численні кібератаки на урядові установи і приватні компанії.

Доповідач Урмас Пает сказав: "В останні кілька років спостерігається постійне зростання зловмисних кібероперацій. ЄС і його держави-члени повинні посилити свій оборонний потенціал, щоб успішно реагувати на ці кіберзагрози. Тому вкрай важливо зміцнювати співпрацю між державами-членами та інститутами ЄС, НАТО, США та іншими стратегічними партнерами".