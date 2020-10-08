Европарламент дал "зеленый свет" экспорту украинских семян в ЕС

Фото: Европейский парламент (European Union 2017 - European Parliament4)

Европейский парламент поддержал изменения в законодательство Евросоюза, которые разрешат экспорт украинских семян. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что результаты голосования за признание эквивалентности семян зерновых в Украине объявили на сегодняшнем пленарном заседании ЕП. Также сообщается, что свое решение еще должен объявить Совет ЕС, после чего в случае положительного исхода оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Отметим, до сих пор Украины не было в списке третьих стран, выращивание и сертификация семян в которых эквивалентны европейским. Ранее Киев попросил Брюссель добавить себя в этот список и разрешить экспорт, и в 2015 году Еврокомиссия провела проверку украинских стандартов.

"По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом", - отмечается в решении Европарламента.

Ожидается, что экспорт семян увеличит объемы торговли между Украиной и ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что главным достижением саммита Украина-ЕС на этой неделе стало фактическое согласие Евросоюза приступить к работе над обновлением Соглашения об ассоциации, в частности, в сфере телекоммуникаций, экологии, финансов и т.д.