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Європарламент дав "зелене світло" експорту українського насіння до ЄС

Брюссель, Четвер 08 жовтня 2020 10:51
Європарламент дав "зелене світло" експорту українського насіння до ЄС
Фото: Європейський парламент (European Union 2017 - European Parliament4)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент підтримав зміни до законодавства Євросоюзу, які дозволять експорт українського насіння. Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Про це пише DW.

Повідомляється, що результати голосування за визнання еквівалентності насіння зернових в Україні оголосили на сьогоднішньому пленарному засіданні ЄП. Також повідомляється, що своє рішення ще має оголосити Рада ЄС, після чого в разі позитивного результату воно буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

Зазначимо, досі України не було в списку третіх країн, вирощування та сертифікація насіння в яких еквівалентні європейським. Раніше Київ попросив Брюссель додати себе в цей список і дозволити експорт, і в 2015 році Єврокомісія провела перевірку українських стандартів.

"За підсумками цього аудиту було зроблено висновок, що польові інспекції врожаїв насіннєвих культур, відбір проб, тестування та офіційного контролю насіння зернових здійснюється належним чином", - зазначається в рішенні Європарламенту.

Очікується, що експорт насіння збільшить обсяги торгівлі між Україною та ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що головним досягненням саміту Україна-ЄС цього тижня стала фактична згода Євросоюзу приступити до роботи над оновленням Угоди про асоціацію, зокрема, у сфері телекомунікацій, екології, фінансів і т. д.

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